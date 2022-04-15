Zelenki: Rus petrolü için kanlı para ödeniyor

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, Rusya'dan petrol almaya devam eden Avrupa ülkelerini "başka insanların kanıyla para kazanmakla" suçladı.

BBC'ye konuşan Zelenski özellikle Almanya ve Macaristan'ı hedef aldı. Ukrayna lideri, bu ülkelerin enerji ambargosu girişimlerini engellediğini belirtti. Rusya'nın bu sene petrol ve doğal gaz satışlarından 326 milyar dolar elde edeceği öngörülüyor.

"Bazı dostlarımız artık zamanın değiştiğini; konunun sadece iş ve para olmadığını anlıyor" diyen Zelenski, "Bu artık hayatta kalma meselesi" ifadelerini kulandı.

Zelenski, aynı zamanda Ukrayna'ya gönderilen silahların ellerine Rusya saldırılarını boşa çıkartabilmelerini sağlayacak kadar hızlı ulaşmadığını söyleyerek daha fazla silah yardımı istedi.

Ukrayna lideri, "ABD, Britanya ve bazı Avrupa ülkeleri yardım etmeye çalışıyor ve yardım ediyorlar. Ancak bizim bunlara daha yakın zamanda ve daha hızlı şekilde ihtiyacımız var. Anahtar kelime: şimdi" dedi.

Zelenski, Rus saldırıları sırasında ölenlerin yanı sıra birçok kişinin de kaybolduğunu belirtirken; kaybolan Ukrayna vatandaşlarından bazılarına Rus pasaportları verildiğini ve Rusya'daki kamplara götürüldüklerini iddia etti.