T24 LogoT24 Logo
Spor

Zekiye 16. oldu

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta, bayanlar olimpik yayda Zekiye Keskin Şatır, bireysel sıralama atışlarında 64 sporcu arasında 16. oldu.

09 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Çin'in başkenti Pekin'de başlayan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta, bayanlar olimpik yayda Zekiye Keskin Şatır, bireysel sıralama atışlarında 64 sporcu arasında 16. oldu.

Olimpiyat Okçuluk Alanı'ndaki oyunların okçuluk müsabakalarında, ilk olarak 70 metre üzerinden gerçekleştirilen bayanlar olimpik yay bireysel sıralama atışları yapıldı.

Bu dalda Türkiye adına yarışan tek sporcu olan Zekiye Keskin Şatır, ilk serideki durgunluğunu 2. turda üzerinden atarak, 644 puanla 16. sırada yer aldı.

Güney Koreli sporcuların ilk 3 sırayı paylaştığı sıralama atışları, öğle saatlerinde, oldukça sıcak bir havada gerçekleştirildi. Sıralama atışlarında en iyi dereceyi, 673 puanla birinci olan Park Sung-Hyun elde etti.

Bayanlar olimpik yayda eleme müsabakaları ise 12 Ağustos Salı günü TSİ 05.00'den itibaren yapılacak. Zekiye Keskin Şatır, elemelerde ilk turda Yunanlı Elpida Romantzi ile karşılaşacak.

Müsabakaların ardından açıklamada bulunan milli sporcu, oldukça sıcak havaya karşın iyi bir sonuç aldığını vurgulayarak, ''Artık tamamen madalyaya motive oldum'' dedi.

Şatır, bu sezonki en yüksek puanını aldığını, bu derecesini elemelerde de koruyup Türkiye'ye madalya kazandırmaya çalışacağını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24