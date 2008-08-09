Zekiye 16. oldu

Tempo24-



Çin'in başkenti Pekin'de başlayan 29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta, bayanlar olimpik yayda Zekiye Keskin Şatır, bireysel sıralama atışlarında 64 sporcu arasında 16. oldu.



Olimpiyat Okçuluk Alanı'ndaki oyunların okçuluk müsabakalarında, ilk olarak 70 metre üzerinden gerçekleştirilen bayanlar olimpik yay bireysel sıralama atışları yapıldı.



Bu dalda Türkiye adına yarışan tek sporcu olan Zekiye Keskin Şatır, ilk serideki durgunluğunu 2. turda üzerinden atarak, 644 puanla 16. sırada yer aldı.



Güney Koreli sporcuların ilk 3 sırayı paylaştığı sıralama atışları, öğle saatlerinde, oldukça sıcak bir havada gerçekleştirildi. Sıralama atışlarında en iyi dereceyi, 673 puanla birinci olan Park Sung-Hyun elde etti.



Bayanlar olimpik yayda eleme müsabakaları ise 12 Ağustos Salı günü TSİ 05.00'den itibaren yapılacak. Zekiye Keskin Şatır, elemelerde ilk turda Yunanlı Elpida Romantzi ile karşılaşacak.



Müsabakaların ardından açıklamada bulunan milli sporcu, oldukça sıcak havaya karşın iyi bir sonuç aldığını vurgulayarak, ''Artık tamamen madalyaya motive oldum'' dedi.



Şatır, bu sezonki en yüksek puanını aldığını, bu derecesini elemelerde de koruyup Türkiye'ye madalya kazandırmaya çalışacağını kaydetti.

