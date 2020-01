Zeki Müren, Bodrum'daki evinde dualarla anıldı

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- TÜRK Sanat Müziği\'nin unutulmaz ismi Zeki Müren için, ölümünün 21\'nci yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen Bodrum\'daki evinde mevlit okutulup, dua edildi.

Bodrum\'da yaşamını sürdürürken 24 Eylül 1996 yılında İzmir TRT stüdyolarında katıldığı programda rahatsızlanarak yaşamını yitiren sanat güneşi Zeki Müren, ölümünün 21\'nci yılında, son senelerini yaşadığı ve 2000 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evinde bugün öğle saatlerinde düzenlenen mevlitle anıldı. Mevlide TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal ve yaklaşık 200 kişi katıldı. Tepecik Cami İmamı Yüksel Kılınçarslan, Gündoğan Merkez Cami İmamı Mehmet Ayyıldız ve Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi İmamı Halil Sönmez tarafından Zeki Müren\'in anısına mevlit okundu ve dua edildi. Zeki Müren\'in 21\'inci ölüm yıldönümü nedeniyle mevlide gelenler öğle saatlerine kadar ücretsiz olarak ziyarete açılan Zeki Müren Sanat Müzesi\'ni gezdi.

\'ZEKİ MÜREN\'İN BAĞIŞI GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMIŞTIR\'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Zeki Müren\'in mirasının bir bölümünü derneğe bağışlamış olmasının güç kattığını belirterek, şunları söyledi:

\"Sanat güneşimiz Zeki Müren tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı\'na ve TSK Mehmetçik Vakfı\'na bağışlamıştır. 1996 yılında yaptığı bu bağışla da gücümüze güç katmıştır. Mehmetçik Vakfı askerlik görevini yaparken şehit olan veya hayatını kaybeden Mehmetçiklerimiz\'in ailelerine ve gazilerimize maddi manevi destek sağlıyor. Giden canlar geri gelmiyor ama onların bize bıraktığı emanetleri, çocuklarımıza, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarına üniversiteyi bitirinceye kadar her konuda destek veriyoruz. Burs veriyoruz okutuyoruz ve üniversiteyi bitirdikten sonra, meslek sahibi olarak hayata atıldıklarında da bizim yine gönül bağımız bitmiyor, ömür boyunca bu bağımız devam ediyor. Ayrıca her ay yaklaşık 8 bin gazimize bakım yardımı yapıyoruz. Onların da ömürlerinin bitimine kadar, bu yardıma devam ediyoruz. Zeki Müren de yaptığı bağışlarla bize hakikaten büyük oranda katkı sağlamıştır ve güç vermiştir. Bunu da en iyi şekilde değerlendirip bizim yardım yaptığımız kitleye aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de sanat güneşimizi dualarla andık, akşam da Emel Sayın\'ın sahne alacağı konserde şarkıları ile anacağız.\"

\'GENÇLER ZEKİ MÜREN SAYESİNDE TÜRKİYE\'NİN GARANTİSİ OLACAK\'

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay de, \"Sanat güneşimiz Zeki Müren\'i ölümünden bu yana her yıl içinde de Zeki Müren\'in oluşturulan fonları ile şimdiye kadar 2 bin 826 öğrencimiz burslu olarak eğitim aldı. Bunun dışında kendinin vasiyeti ile yaptırılan Bursa\'daki Güzel Sanatlar Lisesi\'nde de öğrenciler eğitim almaya devam ediyor. Şimdiye kadar bin 826 öğrencimiz de mezun oldu. Daha fazla öğrencimiz de şu anda okumaya devam ediyor. Sanat güneşimiz eğitime verdiği değeri ve önemi artan fonları ile her yıl devam ettiriyoruz. Ölümünün 21. yılında da hem sevenleri hem de hatırlayanları giderek artıyor. Burada görüyorsunuz, gerçekten elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama maalesef tüm sevenlerini buraya sığdıramıyoruz. Sanat Güneşi\'ne ilgi hala çok büyük. Burs alan eğitim gören gençler, öğrenciler, Zeki Müren sayesinde aydınlık ve çağdaş bir Türkiye için eğitim alıp geleceğimizin garantisi olacaklar\" dedi.

Anma etkinlikleri bu akşam saat 20.00\'de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği\'nde düzenlenecek ve ünlü sanatçı Emel Sayın\'ın sahne alacağı \'Zeki Müren Bodrum\'da Alkışlarla Yaşıyor\' konseri ile devam edecek.



