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Zeki Es, Çukurca davasında tahlite edildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın patlaması sonucu 6 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın tutuklu sanığı Tuğgeneral Zeki Es tahliye edildi.

21 Şubat 2011 02:00

T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde mayın patlaması sonucu 6 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın tutuklu sanığı Tuğgeneral Zeki Es tahliye edildi.



Çukurca’da 6 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın dördüncü duruşması, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Tuğgeneral Zeki Es, tutuksuz sanıklar Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan, Piyade Yüzbaşı Nurettin Altay ile avukatları, patlamada şehit olan bir askerin babası Refik Belen ile şehit yakınlarının avukatları katıldı.

Olayla ilgili tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından heyetin kararını açıklayan Yüzbaşıoğlu, Tuğgeneral Zeki Es'in ''Tutuklama nedenlerinin ortadan kalktığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildiğini'' söyledi.


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