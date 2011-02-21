Zeki Es, Çukurca davasında tahlite edildi

T24

Çukurca’da 6 askerin şehit olmasıyla ilgili davanın dördüncü duruşması, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi’nde yapıldı.Duruşmaya, tutuklu sanık Tuğgeneral Zeki Es, tutuksuz sanıklar Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan, Piyade Yüzbaşı Nurettin Altay ile avukatları, patlamada şehit olan bir askerin babası Refik Belen ile şehit yakınlarının avukatları katıldı.Olayla ilgili tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu, duruşmaya ara verdi.Aranın ardından heyetin kararını açıklayan Yüzbaşıoğlu, Tuğgeneral Zeki Es'in ''Tutuklama nedenlerinin ortadan kalktığı gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verildiğini'' söyledi.