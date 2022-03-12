Zeki Çelik'in yeni takımı belli oldu

Fransız ekibi Lille'le sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Zeki Çelik'in transferi için harekete geçen Atletico Madrid, prensip anlaşmasına vardı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, Lille kulübü sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Zeki Çelik'ten bonservis kazanmak istediği ve satmayı planladığı belirtildi. Lille, Zeki'nin boşluğunu ise Clermont ile kontratı sezon sonunda bitecek Akim Zedadka ile dolduracak.

Türkiye gazetesinin haberine göre; 25 yaşındaki Zeki Çelik'in transferi için harekete geçen Atletico Madrid, Lille ile prensip anlaşmasına vardı.



Aynı zamanda Zeki'nin ismi İngiltere Premier Lig'den birkaç ekiple de anılıyor. Öte yandan Lille'nin Zedadka transferinde rakiplerinin ise Montpellier, Sevilla ve Lazio olduğu aktarıldı.