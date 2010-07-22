-ZEKİ ÇATALKAYA GÖREVİNE BAŞLADI ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Ankara Emniyet Müdürlüğüne atanan Zeki Çatalkaya görevine başladı. Çatalkaya, Bursa'da toprağa verilen Şehit Komando Onbaşı Hakan Yutkun için düzenlenen cenaze törenine katıldıktan sonra dün Ankara'ya geldi. Bu sabah Ankara Emniyet Müdürlüğündeki görevine başlayan Zeki Çatalkaya, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle biraraya geldi. Zeki Çatalkaya, Cumhuriyet Başsavcılığının Kayseri'de yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in yerine Bursa Emniyet Müdürlüğü görevinden 18 temmuzda Ankara'ya atanmıştı.