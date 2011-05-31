-ZEKERİYA ÖZ'Ü TEHDİT DAVASI DOSYALARI MAHKEMEYE ULAŞTI İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasının bir sonraki duruşması 2 Haziran Perşembe günü yapılacak. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dinlenilen Nejat Uysal, savcı Nihat Taşkın'ın sorusu üzerine, ikinci davanın sanığı İbrahim Şahin'i tanıdığını belirterek, Şahin ile Alparslan Arslan arasında bir irtibat bulunup bulunmadığı konusunda bilgisi olmadığını söyledi. Şahin'i, Teoman Ekşioğlu vasıtasıyla tanıdığını ifade eden Uysal, ''Her ikisi de Tokatlı olduğu için tanışıyorlardı. Bir ara beraber gittikleri bir yemeğe beni de davet etmişlerdi. Orada bir araya geldik. Daha sonra da karşılaşmadık'' dedi. Tutuklu sanıklardan Doğu Perinçek de Uysal'a, Alparslan Arslan ile arkadaşlarının dini sohbete gittikleri Salih hoca olarak bilinen Salih Kurter ile alakalı sorular yöneltti. Kurter'in, Arslan ve arkadaşlarına muska verdiğinin söylendiğini ifade eden Perinçek, ''Bu muskaların kurşun geçirmediği ve takan kişiyi bombalardan koruduğu söylendi. Bu muskaların kameralarda görünmezlik etkisi yaptığına ilişkin bir duyumunuz var mıydı?'' diye sordu. Uysal ise bu konuda herhangi bir konuşmaları olmadığını söyledi. Perinçek, Danıştay saldırısının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli bir polis tarafından, ''Olayın karartıldığı'' şeklinde kendilerine ihbar geldiğini belirterek, bunun üzerine yaptıkları araştırmada Alparslan Arslan ile Bulgaristan'da yaşayan Türk asıllı emekli bir Bulgar albay arasında irtibat bulunduğunu, dolayısıyla da saldırıda Bulgaristan bağlantısını tespit ettiklerini savundu. Danıştayda saldırıya uğrayanların sınıf arkadaşları olduğunu kaydeden Perinçek, bu nedenle olayı araştırdığını söyledi. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel de ''Teoman Ekşioğlu'nun size muskaların kurşunları, bombaları geçirmediğini söylediğini anlattınız'' diyerek, tutanaklardan Ekşioğlu'nun ifadelerini okudu. Pekgüzel, ''Ekşioğlu, duruşmadaki tanıklık ifadesinde muskaların kurşun ve bomba geçirmezliğinden bahsetmiyor. Bu çok önemli'' dedi. Uysal ise ''Bunun farkında olduğum için ben de bildiklerimi, bana anlatılanları söylüyorum'' diye konuştu. Duruşmada Uysal, üye hakimler Sedat Sami Haşıloğlu ve Hasan Hüseyin Özese'nin sorularını da yanıtladı. Uysal'ın tanık olarak beyanlarının alınmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ü ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüttüğü sırada tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Özkan Kurt'un dosyasının birleştirme kararı verilerek mahkemeye gönderildiğini kaydetti. Şengün, yine İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yönelik suikasta hazırlandığı öne sürülen İsmet Reçber'in tutuksuz yargılandığı dava dosyasının da birleştirme kararıyla mahkemelerine yollandığını belirtti. Duruşma, 2 Haziran Perşembe gününe ertelendi.