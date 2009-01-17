Zekeriya Öz'ün terfisi ertelendi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 17 Cumhuriyet savcısının 1. sınıfa terfi etmesine karar verdi. Kurul, terfi kararını bugünkü Resmi Gazete de yayımladı. Yayımlanan listede, önceki toplantılarda 1. sınıfa ayrılması askıya alınan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün olmaması dikkat çekti.

2008'in Kasım ayında da Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün birinci sınıfa yükselmesine ilişkin terfi dosyasını inceleyen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Aydınlık Dergisi’nin Öz ile ilgili iddiaları nedeniyle yükselme işlemini askıya almıştı.

Aydınlık’ta çıkan haberde, "Öz’ün görev yaptığı Çine Adliyesi’nde Savcı Ayhan Uğur’a Adaleti Güçlendirme Vakfı’na aktarılan parayı paylaşmayı teklif ettiği" iddia edilmişti. Öz’ün Bitlis Mutki’ye sürüldüğü ve burada da kanuna aykırı biçimde ticaretle uğraştığı derginin iddiaları arasında yer almıştı. Dergi, Öz’ün, Fettullah Gülen’e yakın olduğunu da ileri sürmüştü.

Yine ertelendi

HSYK, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün birinci sınıfa terfi etmesini erteledi. HSYK, Öz hakkında açılan davaların sonuçlanması ve gazetelerde çıkan haberlerin ve iddiaların incelenmesinin ardından birinci sınıfa ayırıp ayırmayacağına karar verecek.

Sicil No Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı23053 Ziya Mete Özalpman Ceyhan Cumhuriyet Savcısı23194 Mehmet Ali Özkurt Tarsus Cumhuriyet Savcısı23852 Ömer Yüksel Ilgaz Cumhuriyet Savcısı24777 Sevim Yükseloğlu Keşan Cumhuriyet Savcısı32790 Metin Afşar Erzincan Cumhuriyet Savcısı35020 Arif Ulusoy Tarsus Cumhuriyet Savcısı38684 Nevzat Kürtür Çorum Cumhuriyet Savcısı37111 Abdullah İnce Kastamonu Cumhuriyet Savcısı38773 Serhan Kesmez Kuşadası Cumhuriyet Savcısı39486 Ahmet Yıkılmaz Kemer Cumhuriyet Başsavcısı39640 Nevzat Arslan Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi39725 Hüseyin Aalaybay Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi39825 Harun Mert Bakanlık yetkili Tetkik Hâkimi39917 Remzi Deveci Çay Cumhuriyet Savcısı40321 Harun ÖzcanNevşehir Cumhuriyet Savcısı40350 Fahrettin Kırbıyık Çayeli Cumhuriyet Savcısı41105 Üzeyir Karakülah Turhal Cumhuriyet Başsavcısı