Zekeriya Öz'ün terfisi ertelendi

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 17 Cumhuriyet savcısının 1. sınıfa terfi etmesine karar verdi. Kurul, terfi kararını bugünkü Resmi Gazete de yayımladı. Yayımlanan listede, önceki toplantılarda 1. sınıfa ayrılması askıya alınan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün olmaması dikkat çekti.
2008'in Kasım ayında da Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün birinci sınıfa yükselmesine ilişkin terfi dosyasını inceleyen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), Aydınlık Dergisi’nin Öz ile ilgili iddiaları nedeniyle yükselme işlemini askıya almıştı.
Aydınlık’ta çıkan haberde, "Öz’ün görev yaptığı Çine Adliyesi’nde Savcı Ayhan Uğur’a Adaleti Güçlendirme Vakfı’na aktarılan parayı paylaşmayı teklif ettiği" iddia edilmişti. Öz’ün Bitlis Mutki’ye sürüldüğü ve burada da kanuna aykırı biçimde ticaretle uğraştığı derginin iddiaları arasında yer almıştı. Dergi, Öz’ün, Fettullah Gülen’e yakın olduğunu da ileri sürmüştü.
Yine ertelendi
HSYK, Ergenekon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz’ün birinci sınıfa terfi etmesini erteledi. HSYK, Öz hakkında açılan davaların sonuçlanması ve gazetelerde çıkan haberlerin ve iddiaların incelenmesinin ardından birinci sınıfa ayırıp ayırmayacağına karar verecek.
İşte terfi ederek 1. sınıfa ayrılan savcılar:
Sicil No Adı ve Soyadı Görev Yeri Ünvanı
23053 Ziya Mete Özalpman Ceyhan Cumhuriyet Savcısı
23194 Mehmet Ali Özkurt Tarsus Cumhuriyet Savcısı
23852 Ömer Yüksel Ilgaz Cumhuriyet Savcısı
24777 Sevim Yükseloğlu Keşan Cumhuriyet Savcısı
32790 Metin Afşar Erzincan Cumhuriyet Savcısı
35020 Arif Ulusoy Tarsus Cumhuriyet Savcısı
38684 Nevzat Kürtür Çorum Cumhuriyet Savcısı
37111 Abdullah İnce Kastamonu Cumhuriyet Savcısı
38773 Serhan Kesmez Kuşadası Cumhuriyet Savcısı
39486 Ahmet Yıkılmaz Kemer Cumhuriyet Başsavcısı
39640 Nevzat Arslan Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
39725 Hüseyin Aalaybay Teftiş Kurulu Başkanlığı Adalet Müfettişi
39825 Harun Mert Bakanlık yetkili Tetkik Hâkimi
39917 Remzi Deveci Çay Cumhuriyet Savcısı
40321 Harun ÖzcanNevşehir Cumhuriyet Savcısı
40350 Fahrettin Kırbıyık Çayeli Cumhuriyet Savcısı
41105 Üzeyir Karakülah Turhal Cumhuriyet Başsavcısı