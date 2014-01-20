Zekeriya Öz'ün tekzip talebi reddedildi

17 Aralık operasyonu sonrası çıktığı yurtdışı ve yurtiçi gezilerin ortaya çıkmasanın ardından hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz'ün iki gazeteye tekzip talebi mahkemece reddedildi.

Öz, 30 Aralık ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde hakkında iki gazetede çıkan haberleri 'kişilik haklarına ağır hakaret' olduğu gerekçesiyle tekzip etmek için İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme Öz'ün tekzip başvurusunu usulüne göre yapmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi.

Öz'ün tekzip etmek istediği haberlerde Fatih ilçesi Beyazıt'taki bir otel ile ilgili olarak Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'den yasadışı taleplerde bulunduğu iddia edilirken diğer haberde İstanbul Adliyesi'nde 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonunu Öz'ün de içinde bulunduğu derin bir teşkilat tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.