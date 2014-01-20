T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Öz'ün tekzip talebi reddedildi

Bakırköy Başsavcı vekilliğine atanan Zekeriya Öz'ün iki gazeteye tekzip talebi mahkemece reddedildi

20 Ocak 2014 18:18

17 Aralık operasyonu sonrası çıktığı yurtdışı ve yurtiçi gezilerin ortaya çıkmasanın ardından hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz'ün iki gazeteye tekzip talebi mahkemece reddedildi.

Öz, 30 Aralık ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde hakkında iki gazetede çıkan haberleri 'kişilik haklarına ağır hakaret' olduğu gerekçesiyle tekzip etmek için İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Talebi değerlendiren mahkeme Öz'ün tekzip başvurusunu usulüne göre yapmadığı gerekçesiyle ret kararı verdi.

Öz'ün tekzip etmek istediği haberlerde Fatih ilçesi Beyazıt'taki bir otel ile ilgili olarak Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'den yasadışı taleplerde bulunduğu iddia edilirken diğer haberde İstanbul Adliyesi'nde 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonunu Öz'ün de içinde bulunduğu derin bir teşkilat tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülüyor.

ETİKETLER

zekeriya özoperasyonyolsuzlukbakırköy başsavcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24