T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Öz'ün kız kardeşi TMSF'den kovuldu mu?

Cumhuriyet Başsavcıvekili Zekeriya Öz'ün kız kardeşi Meryem Öz'ün TMSF'deki işinden kovulduğu iddia edildi

03 Şubat 2014 15:51

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini yürütürken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile başlatılan 17 Aralık soruşturmasından el çektirilen savcı Zekeriya Öz'ün kız kardeşi Meryem Öz'ün Başbakanlık'a bağlı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndaki (TMSF) işine son verildiği iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 17 Aralık soruşturmasının ardından görev yeri değiştirilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atanan Zekeriya Öz'ün kızkardeşi Meryem Öz'ün de 10 Ocak'ta TMSF'deki işinden çıkrıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı.

İddiayı Başbakan Tayyip Erdoğan yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde dile getiren Tanrıkulu şunları ifade etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk operasyonundan sorumlu Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün görev yeri değiştirildikten sonra kardeşi Meryem Öz’ün de işten çıkartıldığı iddiaları mevcuttur. 10 Ocak'ta kendisine çıkışı verildiği iddia edilen Meryem Öz ile ilgili olarak:

1. Meryem Öz'ün TMSF'deki görevi nedir?

2. TMSF'ye bağlı hangi özel firmalarda görev yapmıştır?

3. 10 Ocak'ta gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarılması için baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur?"

ETİKETLER

savcızekeriya özsoruşturmakız kardeştmsfbaşbakanlıkkovulmaçıkarma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24