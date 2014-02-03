Zekeriya Öz'ün kız kardeşi TMSF'den kovuldu mu?

Arzu Yıldız / Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği görevini yürütürken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile başlatılan 17 Aralık soruşturmasından el çektirilen savcı Zekeriya Öz'ün kız kardeşi Meryem Öz'ün Başbakanlık'a bağlı olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndaki (TMSF) işine son verildiği iddia edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 17 Aralık soruşturmasının ardından görev yeri değiştirilerek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne atanan Zekeriya Öz'ün kızkardeşi Meryem Öz'ün de 10 Ocak'ta TMSF'deki işinden çıkrıldığı iddiasını Meclis'e taşıdı.

İddiayı Başbakan Tayyip Erdoğan yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde dile getiren Tanrıkulu şunları ifade etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 Aralık'ta başlatılan yolsuzluk operasyonundan sorumlu Başsavcı Vekili Zekeriya Öz'ün görev yeri değiştirildikten sonra kardeşi Meryem Öz’ün de işten çıkartıldığı iddiaları mevcuttur. 10 Ocak'ta kendisine çıkışı verildiği iddia edilen Meryem Öz ile ilgili olarak:



1. Meryem Öz'ün TMSF'deki görevi nedir?

2. TMSF'ye bağlı hangi özel firmalarda görev yapmıştır?

3. 10 Ocak'ta gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarılması için baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur?"