‘Zekeriya Öz’de seks kaseti var’ iddiası mahkemelik oldu

Eski özel yetkili savcı Zekeriya Öz, eski Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok’un “Zekeriya Öz’de bir komutanın oğlunun cinsel ilişki videosu var” iddiasını mahkemeye taşıdı.

TSK’da Cemaat örgütlenmesine ilişkin 2009 yılında soruşturma yürüten Hava Kuvvetleri Başsavcısı Ahmet Zeki Üçok’un, “Zekeriya Öz bana bir komutanın oğlunun seks videosunu izletti" sözleri davalık oldu.

İnternet Haber’de yayımlanan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, eski özel yetkili savcı Öz'ün şikayeti üzerine Üçok hakkında asliye ceza mahkemesinde dava açtı.

Üçok, 2009 yılında hazırladığı iddianamede bazı astsubayların yanı sıra Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in Cemaat’le ilişkilerini ortaya koymuştu. Daha sonra Balyoz, Ergenekon, Sahte Çürük Çetesi, evrakta sahtecilik gibi pek çok davada Üçok, Zekeriya Öz’ün kendisine üst düzey bir komutanın oğluna ait cinsel içerikli video izlettiğini söylemişti.

Önce takipsizlik kararı verildi

Öz’ün şikayet dilekçesinde Üçok’un hakaret ve iftira suçlamalarından yargılanması talep edildi. Zekeriya Öz’ün şikayetini inceleyen savcılık önce takipsizlik kararı verdi, ancak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı kaldırdı. Tekrar yürütülen soruşturma sonucunda Üçok hakkında 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Zeki Üçok, Zekeriya Öz’le ilgili, “Şantaj malzemelerinin var olduğunu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Savcısı olduğum dönemde bizzat gözlerimle gördüm. Karargâh Evleri Soruşturması sırasında, bu soruşturmayı birlikte yürüttüğümüz ünlü savcı Zekeriya Öz bana ve yardımcım Mehmet Çelik'e 2008'de çok üst düzey bir komutanın oğlunun bir kadın ile cinsel ilişki görüntülerinin yer aldığı video seyrettirmişti. Bu görüntülerden başka benim ve yardımcımın da şahsen tanıştığı birçok hâkim ve savcının cinsel ilişkilerini gösteren gizli videolar göstermişti" iddiasında bulunmuştu.