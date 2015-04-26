Zekeriya Öz: Nöbetçi sulh ceza hâkiminin verilmiş kararlara itiraz etme yetkisi yok

Eski Bolu Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, tutuklu polislerin ve Hidayet Karaca hakkında verilen tahliye kararıyla ilgili olarak, “Nöbetçi sulh ceza hakiminin verilmiş kararlara itiraz etme yetkisi yoktur" dedi.

Kişisel twitter hesabından açıklama yapan Zekeriya Öz, “Zaten bu hakimliklerin kurulması Anayasa ve AİHM'e aykırıdır. Hiçbir hakimin kararlara itiraz etme hakkı kanunda yoktur. Hakimlere itiraz edilir hakim itiraz edemez. Savcılar itiraz edebilir” ifadelerini kullandı.

Zekeriya Öz'ün yaptığı açıklamalar şöyle :

*Kamil Mamanın yazdıkları doğruysa Çağlayanda yargıya hukuksuz müdahale var duyarsız kalmayalım.

*Mahkemeye müdahale ve baskı suçtur.

*Başsavcının böyle müdahalesi suçtur. Yapacağı şey varsa hakkı itiraz edebilir.

*Komisyon başkanının da yargıya müdahale yetkisi yoktur.

*Hakim tahliye kararı vermişse derhal tahliye edilmesi zorunludur. Aksine davranış hürriyeti tahtid suçunu oluşturur. Cezası da ağırdır.

*Polislerin tutuklanmasında birçok insan hakkı ihlali yaparak tutuklama kararı verenler bu ihlallerin tazminatlarıyla karşılaşacaklardır.

*Uyapın kapatılması doğruysa buda suçtur. Hakkın kullanılmasını engellemek ve görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilir.

*Tahliye kararı doğruymuş. Tahliyeler gerçekleşmiyorsa Kamil Mamanın yazdıkları da demek ki doğruymuş. Sahi çağlayanda neler oluyor.

*Nöbetçi sulh ceza hakiminin verilmiş kararlara itiraz etme yetkisi yoktur. Zaten bu hakimliklerin kurulması Anayasa ve AİHM'e aykırıdır.