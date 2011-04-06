Zekeriya Öz kafa tokuşturarak veda etti

T24 - Beşiktaş Adliyesi'ndeki vedalaşma, bir dönem siyaset gündeminin tartışmalı konularından biri olan kafa tokuşturma görüntülerine sahne oldu.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Turan Çolakkadı ile Ergenekon özel yetkili savcılığından İstanbul Başsavcı Vekilliği'ne atanan Zekeriya Öz ve Ercan Şafak Beşiktaş Adliyesi'ndeki çalışma arkadaşlarıyla kendilerini izleyen adliye muhabirlerine veda ettiler.

Halı saha maçı yaparken sakatlandığı için adliyeye sekerek giren Zekeriya Öz, adliye çalışanlarıyla vedalaşırken kafasını tokalaştığı muhataplarının kafasına değdirerek, bir dönem TBMM'de de gündeme gelen selamlaşma tartışmasını akıllara getirdi.







Soru önergesine konu olmuştu







Siyaset dünyasında MHP'li ülkücüler ile bazı muhafazakâr görüş sahiplerine mal edilen kafa tokuşturarak selamlaşma, TBMM'de soru önergesine de konu olmuştu. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, 2009 yılında İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kaplan önergesinde, "Kafa tokuşturmak bir düşüncenin sembolü mü? Kafa tokuşturma bir düşünce mensubu olmayı göstermiyor mu? Kafa tokuşturmada ayrımcı ve dışlayıcı bir yaklaşım var mıdır? Devlet erkanı ve memur böyle selamlaşır mı? Vali ve emniyet müdürleri neden kafa tokuşturuyor" sorularının yanıtlanmasını istemişti.

Özellikle polis teşkilatında yayılması üzerine siyasette tartışma konusu olan kafa tokuşturma üzerine MHP yönetimi de bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Osman Çakır, "Bu şekilde tokalaşma ve selamlaşma tamamen münferittir. Bizim kurumsal yapımızdan kaynaklanan bir selamlaşma biçimi değildir. Herkes nasıl isterse öyle selamlaşır. Kafa tokuşturarak yapılan selamlaşmalar da insanların kendi tercihidir. Bu herhangi bir ideolojiye ya da partiye mal edilemez" açıklamasını yapmıştı.