-ZEKERİYA ÖZ İLE 4 HAKİME SUÇ DUYURUSU İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Serdar Öztürk, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile Hasan Hüseyin Özese'nin de aralarında bulunduğu 4 hakim hakkında suç duyurusunda bulundu. Öztürk tarafından hazırlanarak, Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde görevli hakimler Hasan Hüseyin Özese, Sedat Sami Haşıloğlu, Hüsnü Çalmuk ile ''arama, el koyma, inceleme, yakalama'' kararı veren nöbetçi İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Metin Özçelik ve soruşturmayı yürüten Savcı Zekeriya Öz hakkında ''örgüt üyesi olmak'', ''suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'', ''kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'', ''görevi kötüyü kullanmak'' suçlarından dava açılması istendi. Dilekçesinde, ''yargılama ve soruşturma yapan kişilerin bir hakim veya savcı değil, örgüt üyesi olduklarını, örgüt tarafından illegal olarak yargıya sızdıklarını ve örgütün talimatları doğrultusunda hukuka aykırı hareket ettiklerini'' ileri süren Öztürk, bu hususların Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın ''Haliç'te Yaşayan Simonlar/Dün Devlet Bugün Cemaat'' adlı kitabında da detaylarıyla açıklandığını iddia etti.