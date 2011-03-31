Zekeriya Öz, Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne getirildi

T24

Bakan Çiçek: Kişiye göre atama yapılıyorsa bu felakettir

Kim hangi göreve atandı - TAM LİSTE

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) yayınladığı kararname ile Cumhuriyet Başsavcıekilliği görevini yürüten Turan Çolakkadı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Zekeriya Öz ile birlikte Başsavcıvekilliği'ne getirilen isimler, Fikret Seçen, Ali Güngör ve Poyrazköy Davası'na bakan Ercan Şafak....İlhan Cihaner Erzincan Başsavcısı iken Cihaner soruşturmasında özel yetkisi alınan Tarık Gür Kastamonu Başsavcılığı'na getirildi.

Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Birinci Dairesi’nin bugün 539 sayılı adli yargı kararnamesini ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği’ne atandı. Bu atama ile Öz’ün, CMK’nın 250. maddesi kapsamında belirlenen özel yetkileri kalktı. Özel yetkileri kalkan Savcı Öz’ün halen yürütmekte olduğu soruşturmaları ise başka savcılara devredecek.İşte Savcı Öz’ün yürüttüğü soruşturmalar:

* Emekli Orgeneral Hasan Iğsız ile Korgeneral ile Korgeneral Mehmet Otuzbiroğlu’nun ifadesinin alındığı, Genelkurmay’da hazırlandığı iddia edilen ve hükümet aleyhine kara propaganda yaptığı belirtilen internet siteleri ile ilgili yürütülen 'İnternet Andıcı' soruşturması

* Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ın da şüphelileri arasında bulunduğu 'Adil Yargılamayı Etkileme' soruşturması

* 'Adil Yargılamayı Etkileme' soruşturması kapsamında CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal hakkında ‘fezleke’ hazırlanması

* Emekli Orgeneral Şener Eruygur’un şüphelileri arasında bulunduğu 'Örtülü Ödenek' soruşturması

* Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Ahmet Şık, Nedim Şener gibi gazetecilerin tutuklandığı 'Oda Tv' soruşturması



* Emekli Albay Mehmet Ülger, öğretim görevlisi Ruhi Abat, Binbaşı Haydar Yeşil gibi isimlerin tutuklandığı ‘Zirve Yayınevi Katliamı' soruşturması. Bu soruşturma kapsamında da bugün Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ın evinde de arama yapıldı.





Öz, Ergenekon'a bakamayacak



HSYK'dan edinilen bilgilere göre, bundan böyle Zekeriya Öz Ergenekon Davası'na bakamayacak. Öz'ün o görevi devam ettirebilmesi için ayrıca bir yetki kararnamesi çıkarılması gerekiyor.



Eski DGM savcısı Göktürk: Bir terfi niteliğindedir



Zekeriya Öz'ün atamasını değerlendiren eski DGM savcısı Mete Göktürk NTV'de şunları söyledi: “Başsavcı Vekiliğine atanmak bir terfi niteliğindedir. Bu görev, özel yetkili savcı olmaktan daha prestijlidir. Zekeriya Öz’ün özel yetkili mahkemede mi yoksa başka bir yerde mi görevlendirileceğini henüz bilmiyoruz. Özel Yetkili bir mahkemede olmuşsa “Ergenekon” soruşturmasına bakabilir."







'Terfien görevden alma'





Emekli Yargıtay Savcısı Ali Fahir Kayacan, HSYK tarafından yapılan görevlendirme için “Terfien görevden alma tabirinin kullanılmasının daha doğru olacağını söyledi.

Kayacan, Başsavcı vekilinin de soruşturma yapabileceğini belirterek, “Ancak, genel olarak teamüllerde vekilliğin bir koordine makamı olması ve savcıların bu idari görevleri nedeniyle soruşturma dosyaları almama durumları ağır basmaktadır. Savcı değişikliği nedeniyle soruşturmamanın aksamaması için ellerindeki dosyaya devam edebilir. Soruşturma dosyalarını bitirme yoluna gidebilirler” diye konuştu.

AKP’li Bozdağ’ın “Savcıların bu yönde talebi olmadığını ve bu nedenle kararı eleştirmesi” konusunda Kayacan, “Özel yetki nasıl veriliyorsa görülen lüzum üzerine aynı şekilde de bu yetkileri kaldırılabilir. Bu değerlendirmeye katılmaya mümkün değildir” dedi.

Bakanlık ve HSYK Öz'den memnun





Ceza Hukukçusu Yılmaz Yazıcıoğlu ise şunları kaydetti: "Savcı Öz’ün özel yetkisi kaldırılmadı, yetkisi artırılmış oldu. Zekeriya Öz başsavcının denetim, görevlendirme yetkisine de haiz oldu. Hukuki olarak yetkileri değişmedi, bilakis artırıldı. Demek ki hem Adalet Bakanlığı hem HSYK kendisinden son derece memnun . Öz’ü yetkin buluyor ki görevini artırmış.

Başsavcı Vekili olarak savcılar üzerindeki yetkiye haiz olacak, denetleme yetkisi olacak. Yetkisini başsavcı adına kullanacak. Savcıların adli ve idari işlemlerinde söz sahibi olacak. Soruşturmayla ilgili çalışmasını doğrudan etkiler. Bu aynı zamanda idari bir görevdir. Soruşturma ve idari işlere ayıracağı zamanı kendisi takdir edecektir."