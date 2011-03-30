-ZEKERİYA ÖZ BAŞSAVCI VEKİLİ OLDU ANKARA (A.A) - 30.03.2011 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Özel yetkili savcılar Zekeriya Öz ve Fikret Seçen ise İstanbul Başsavcı Vekilliğine getirildi. HSYK Birinci Dairesinin adli yargı kararnamesi yayınlandı. 128 hakim ve savcının görev yerini değiştiren kararname ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları, Zekeriya Öz ve Fikret Seçen ise İstanbul Başsavcı Vekilliğine getirildi.