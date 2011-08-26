-Zekeriya Karaman'ın tutukluluğuna itiraza ret ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Karaman'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, başvuruyu değerlendiren mahkeme, tahliye talebini reddetti. Mahkemenin ret kararının gerekçesini, ''delillerin tam olarak toplanmaması'' oluşturdu.