T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zekeriya Karaman'ın tutukluluğuna itiraza ret ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2011 00:58

-Zekeriya Karaman'ın tutukluluğuna itiraza ret ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. Karaman'ın avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, başvuruyu değerlendiren mahkeme, tahliye talebini reddetti.  Mahkemenin ret kararının gerekçesini, ''delillerin tam olarak toplanmaması'' oluşturdu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24