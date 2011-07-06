-ZEKERİYA KARAMAN GÖZALTINA ALINDI BAYBURT (A.A) - 06.07.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Bayburt'ta gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Karaman, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Bayburt Merkeze bağlı Örence köyündeki dayısının evinde gözaltını alındı. Zekeriya Karaman, Bayburt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.