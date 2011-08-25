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Zekeriya Karaman AİHM'e başvurdu ANKARA (A.A)

25 Ağustos 2011 19:13

-Zekeriya Karaman AİHM'e başvurdu ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Almanya'daki ''Deniz Feneri e.V.'' bağlantılı soruşturma kapsamında halen tutuklu bulunan Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın avukatı Ersan Şen, ''müvekkili hakkındaki gözaltı ve tutuklama kararının haksız olduğunu ve mahkeme sorgusu sırasında savunma haklarının ihlal edildiğini'' savunarak, bu sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurduklarını bildirdi. Şen, müvekkilinin, soruşturmayı yürüten savcılara, geçen 3 yılda birçok kez dilekçe vererek, ifadesinin alınmasını talep ettiğini anlattı. Buna rağmen müvekkilinin ifadeye çağrılmak yerine gözaltına alındığını kaydeden Şen, gözaltı kararının haksız olduğunu savundu. Karaman'ın, 4 günlük gözaltı süresi aşıldıktan sonra hakim önüne çıkarıldığını ileri süren Şen, şunları kaydetti: ''Müvekkilim hakim önüne akşam 20.00'den sonra çıkarıldı. Soruşturma gizli olduğu için tutuklamaya sevk yazısını dahi göremedik. Deyim yerindeyse savunmayı karanlığa kurşun atarak yaptık. Sorgu hakimi tutuklamaya sevk yazısını okuduktan sonra savunma yapmaya başladığımız için, savunmaya hazırlanamadık. Yani, savunma hakkımız kısıtlandı. Ayrıca tutuklama kararında adli kontrolden hiç bahsedilmiyor ve basmakalıp sözler tutuklamaya gerekçe olarak gösteriliyor. Müvekkilim hakkındaki gözaltı ve tutuklama kararının haksız olması ve savunma hakkımızın ihlal edilmesi nedeniyle AİHM'e başvuru yaptık.'' Şen, AİHM'den ''hukuka aykırılığın tespitini'' istediklerini ve tazminat talebinde bulunduklarını bildirdi.

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