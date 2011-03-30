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Zekeriya Beyaz'ın komşusu 'şahit' oldu

'Ergenekon'soruşturması kapsamında Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın evinde yapılan aramaya şahit olarak katılan komşusu...

30 Mart 2011 03:00

T24 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın evinde yapılan aramaya şahit olarak katılan komşusu, Beyaz'ın hazırladığı kitaba ilişkin hemen hemen bütün belgelerin alındığını söyledi.

Zekeriya Beyaz'ın evinde 'Ergenekon' araması



Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ın 18 yıllık komşusu olan ve aramalara ''şahit'' sıfatıyla katılan Erzen, basın mensuplarının soruları üzerine, sabah saat 08.00 sıralarında polisin kapısını çalarak aramaya şahitlik etmesi için evde bulunması gerektiğini söylediğini anlattı.

Zekeriya Beyaz'ın durumunun iyi olduğunu, polislerin çok kibar davrandıklarını, belgeleri, taslakları, hard diskleri incelediklerini belirten Erzen, Beyaz'ın 13 numarada bulunan evindeki aramaların tamamlandığını, 8. numarada home ofis olarak kullandığı yerdeki aramaların sürdüğünü kaydetti.

Erzen, bir işinin çıkması nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığını, ancak yerine ağabeyi Mucip Erzen'in aramalara katıldığını söyledi.

Bir gazetecinin ''Fethullah Gülen ile ilgili kitaba ilişkin mi arama yapılıyor?'' diye sorduğu Erzen, ''Evet, onunla ilgili. Hemen hemen bütün belgeler alındı. Zirve ve Fethullah Gülen ile ilgili toplanan şeyler sanırım'' dedi.

Erzen, aramaya 15-20 kadar polis katıldığını bildirdi.

Bu arada, kısa bir süre pencereye çıkan Zekeriya Beyaz, dışarıda aramayı izleyen basın mensuplarına el salladı.


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