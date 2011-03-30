Zekeriya Beyaz'ın evinde 'Ergenekon' araması

T24

Vali Mutlu: Arama var, gözaltı yok



Zekeriya Beyaz'ın kızı: Misyonerlikle ilgili belgelerin hiçbirine dokunmadılar

7 ilde arama





Mehmet Aydın'ın evindeki arama tamamlandı



'Gülen'le ilgili kitap yazıyordum onları topluyorlar

Küçük: Cinayette adı geçenlere bir ilgim yok

Ergenekon davasıyla birleştirilen Malatya’daki Zirve Yayınevi katliamı soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Malatya, Antalya, Konya, Trabzon ve Adana'da bazı adreslerde arama yapılıyor.İstanbul'da evi arananlar arasında ilahiyat profesörü Zekeriya Beyaz da var.Zekeriya Beyaz aramanın misyonerlikle ilgili çalışmaları hakkında olduğunu söyledi.Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz'in kampüsteki lojmanında arama yapılıyor.AÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz'in evine gelen polisler, arama başlattı.Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Albayrak'ın lojmandaki evinde ve fakültedeki odasında arama yapılıyor.Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doç. Dr. Albayrak'ın ÇÜ Balcalı Yerleşkesi'ndeki evi ile fakültedeki odasında arama başlattı.Doç. Dr. Albayrak'ın üniversitede dinler tarihi ve metodolojisi, mukayeseli halk inançları, dinlerarası ilişkiler ve diyalog imkanları konularında lisans ve yüksek lisans dersleri verdiği öğrenildi.Konya'da da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın evinde yapılan arama tamamlandı.Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'ndeki evinde yaklaşık 4 saat arama yaptı.Aramada bazı belgelere el konulduğu bildirildi.Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümünde uzun yıllar görev yapan Prof. Dr. Aydın'ın geçen yıl emekli olduğu fakat üniversitede halen ders verdiği öğrenildi.Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Salim Cöhce'nin evi ve üniversitedeki odası aranıyor.Cöhce'nin evinde ve fakültedeki ofisinde aramaların devam ettiği, aramalara Malatya adliyesindeki özel yetkili bir savcının da eşlik ettiği öğrenildi.Ankara'da Dinler Tarihi Derneği'nde de arama yapıldığı açıklandı.Sky Türk televizyon kanalına bağlanan Zekeriya Öz, sabah saatlerinde polisin evine geldiğini söyledi. Polislerin, daha önce yaptığı misyonerlik karşıtı konuşma ve konferanslar hakkunda sorular sorduğunu söyleyen Beyaz, aramanın halen devam ettiğini söyledi. Fethullah Gülen ve Said-i Nursi'nin politik etkileri ve Türkiye'ye zararları hakkında bir kitap yazdığını belirten Beyaz, 'Şimdi bu kitabın belge ve dökümanlarını topluyorlar' dedi.İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda evinde arama yapıldığını belirten Küçük, ''Malatya'daki cinayetle ilgili olarak arama kararı var. Kitaplara, dergilere, bilgisayar kayıtlarına bakıyorlar. Benim bu tür olaylarla ilgili uzaktan yakından ilgim yok'' diye konuştu.Kendisinin bilim adamı olarak misyonerlik konusunda araştırmalar yaptığını ve kitaplar yazdığını söyleyen Küçük, ''Zirve Yayınevi cinayetinde adı geçenlerle bir ilgim yok. Onları ne tanırım ne de telefonla konuştum'' ifadelerini kullandı.Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Filiz'in kampüsteki lojmanında arama yapılıyor.AÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz'in evine gelen polisler, arama başlattı.