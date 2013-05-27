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Zekeriya Beyaz da Milli Merkez Meclisi'nde

İlahiyatçı Zekeriya Beyaz da Hüsamettin Cindoruk'un liderliğini yaptığını Milli Merkez Meclisi'ne katıldı

27 Mayıs 2013 19:11

80 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'un liderliğini yaptığı Milli Merkez Temsilciler Meclisi toplantısı, dün İstanbul Barosu Orhan Adli Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Zekeriya Beyaz da Milli Merkez Meclisi'ne katılanlar arasında yer aldı.


Toplantıyı izleyenler arasında Milli Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Cengiz, İşçi Partisi MKK Üyesi Serhan Bolluk, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ceyhan Mumcu, Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kırca, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan, Ulusal Kanal Program sunucuları Halil Nebiler ve Teoman Alili, yazar Yıldırım Koç, Vardiya Bizde Platformu Sözcüsü Nilgül Doğan, Doç. Dr. Cüneyt Akalın ve Çankaya Belediyesi Başkanı Bülent Tanık da yer aldı.


Toplantının açış konuşmasını yapan Hüsamettin Cindoruk, Milli Anayasa Forumu(MAF) ve Milli Merkez’in yürüttüğü çalışmaların etkili olduğu, bu çalışmalar sayesinde Anayasa, Başkanlık, Türklük gibi konuların eskisi kadar tartışılmadığını iddia etti.


Milli Merkez Yönetim Kurulu Üyesi eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu Milli Merkez’in kuruluş amacı ve çalışma programı hakkında bilgi verirken, Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural da örgütlenme yapısı hakkında bilgi verdi.

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