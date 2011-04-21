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ZEKERİYA BEYAZ ADLİYEDE  İSTANBUL (A.A)

21 Nisan 2011 13:13

-ZEKERİYA BEYAZ ADLİYEDE  İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, ''Ergenekon'' soruşturma kapsamında ifade vermek için Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.  Adliyeye tutukluların alındığı kapıdan gelen Prof. Dr. Beyaz, savcılıkça davet edildiğini bildirdi.  Beyaz'ın özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından ifadesinin alınması bekleniyor. Bir süre önce Beyaz'ın evinde, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında, Zirve Yayınevi cinayetine ilişkin arama yapılmıştı.

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