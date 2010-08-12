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Zekai Özcan MHP'ye katıldı

AK Parti saflarında siyaset yapmamın inandığım değerlerle örtüşmediğini görüyorum" diyerek istifasını açıklayan Zekai Özcan MHP'ye katıldı.

12 Ağustos 2010 03:00

T24- Referandum görüşmelerinden önce 12 Nisan'da AK Parti ile yollarını ayıran Zekai Özcan, resmen MHP'li oldu.


Ankara milletvekili M. Zekai Özcan, Nisan ayındaki referandum görüşmelerinden önce AK Parti'den istifa etmişti.

Özcan, ''Bundan sonra AK Parti saflarında siyaset yapmamın inandığım değerlerle örtüşmediğini görüyorum" diyerek istifasını açıklamıştı.

Bir süre bağımsız milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Zekai Özcan, dün MHP'ye katıldı.

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, TBMM Başkanlığına gönderdiği yazıda Özcan'ın dün partilerine katıldığını bildirdi.

Özcan'ın katılımıyla MHP'nin milletvekili sayısı 70'e yükselirken, bağımsızların sayısı 6'ya düştü.

TBMM'deki sandalye dağılımındaki son durum şöyle:

AK Parti 336, CHP 102, MHP 70, BDP 20, Bağımsız 6, DSP 6, DP 1, TP 1, Boş 8: Toplam 550

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