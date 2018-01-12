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Zekai Aksakallı'nın acı günü

Aksakallı'nın kardeşi Sezai Aksakallı'yı kaybetti

12 Ocak 2018 12:45

2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Geçtiğimiz yıl annesi Halise Aksakallı'yı kaybeden Zekai Aksakallı bu kez de kardeşinin ölüm haberini aldı.  Kalp krizi geçiren 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın kardeşi Sezai Aksakallı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sezai Aksakallı’nın cenazesi Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Rizekent Köyü Cami’nde 13 Ocak Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. 

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