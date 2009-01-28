Zehrin sorumlusu bedava kömür

ODTÜ'nün yaptığı incelemeye göre Ankara'da dağıtılan kömürlerdeki arsenik ve kükürt miktarı Çevre Bakanlığı'nın kriterlerini kat kat aşıyor.



Yardım kömüründeki arsenik miktarının, dünyada görülen en yüksek düzeyi aştığı ortaya çıktı. Kükürt oranıyla Çevre Bakanlığı standartlarının 5 kat altında olan bedava kömürün havaya saldığı arsenik zehiri, uzmanları bile şaşırttı.



ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Tuncel, başkentte dağıtılan kömürlerle ilgili analiz sonuçlarını açıkladı.



Prof. Tuncel, "Yardım kömüründe bulunan arsenik miktarı dünyada literatüre geçmiş en yüksek miktar olan 410 PPM'nin çok üstünde. Kömürdeki arsenik miktarı 530 PPM düzeyinde çıktı ki bu daha önce görülmemiş, dünyada görülmemiş bir düzey" dedi.



Sorumluluğun kömürü 'bedava' dağıtanlarda olduğunu söyleyen Prof. Tuncel, "Kendi koydukları standartların altında kalitede bir kömürü üstelik bedava dağıtıyorlar. Kömür şirketlerini en sıkı kurallarla denetliyorlar ama kendi dağıttıkları kömürü denetlemiyorlar" diyerek tepkisini dile getirdi.

