"Zehre bağışıklığım var" diyen yılan uzmanı, kobrayı öpmeye çalışırken öldü

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Filipinler'de "zehre bağışıklığı olduğunu" iddia eden bir yılan uzmanı, öpmeye çalıştığı kobranın kendisini ısırmasının ardından hayatını kaybetti.

Daily Mail'in aktardığına göre Filipinler'in kuzeyinde meydana gelen olayı 62 yaşındaki Bernardo Alvarez'in komşuları korkuyla izledi.

Alvarez, Mangaldan'da 9 Haziran'da yakaladığı kuzey Filipin kobrasını evcilleştirdiğini iddia ediyordu. Alvarez'in çevredekilere gösteri yaparken yılanı öpmek için yaklaştığı, ancak kobranın kendisini dilinden ısırdığı belirtildi. Alvarez bağırarak yere yığıldı.

Sağlık ekipleri 'yılan uzmanını' tedavi etmek için olay yerine geldiklerinde Alvarez'in tepksiz olduğunu belirttiler. Alvarez, "yılanın zehri çok güçlü olduğu için" hayata döndürülemedi.

Çevrediklerin, Alvarez'i ısıran yılanı öldürdüğü belirtildi.