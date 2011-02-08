Zehra’nın idamı Hollanda’yı sarstı

T24

‘İşkencede öldü’



Hollanda hükümeti, İran’da geçen ay asılan Hollanda vatandaşı Zehra Behrami için kılını bile kıpırdatmaması nedeniyle topa tutuluyor. Dışişleri Bakanı Uri Rosenthal’in Behrami’yi kurtarmak için yeterli zaman olduğunu, ancak adım atılmadığını itiraf etmesi meclisten ve insan hakları gruplarından büyük tepki çekti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Rosenthal, İran’ın tartışmalı 2009 seçimlerinden sonra tutukladığı ve uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla astığı Behrami’nin infazından önceki son gün, hâlâ zamanı olduğunu düşünerek İranlı meslektaşıyla bizzat konuşmadığını açıkladı. Rosenthal, “Burada size her şeyin iyi gittiğini söyleyecek değilim... Bu olaylardan ders alıyorum. Daha fazlası yapılabilirdi” diye konuştu. Bakanın bu tavrı istifa çağrılarının yükselmesine yol açtı.Öte yandan, Hollanda Dışişleri Bakanlığı dün İran büyükelçisini istişare için ülkeye çağırdı. Lahey’e bugün dönecek olan elçinin İran Dışişleri Bakanlığı’na resmi protestoda bulunacağı tahmin ediliyor. Hollanda İran’la resmi ilişkileri de idamdan sonra dondurmuştu.Bu arada Behrami’nin nasıl öldüğü konusunda da bir muamma yaşanıyor. Zira internette Behrami’nin işkenceden öldüğü iddia edilirken, Tahran kadının asıldığını söylüyor. İnsan Hakları Eylemcileri adlı örgütün Behrami’nin cesedinin dün Semnan kentinde gizlice gömüldüğünü açıklaması işkence iddialarını güçlendiriyor.Örgüte göre Tahran, Hollandalı diplomatların cenazeye katılımını engellemek için bu yolu seçti. Çifte vatandaş olan 45 yaşındaki Behrami’nin ailesi, uyuşturucu kaçakçılığı iddiasını reddediyor. Behrami’nin kızı “Bırakın uyuşturcuyu annem sigara bile içmezdi” demişti.