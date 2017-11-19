Zehra üç yaşında; babasını IŞİD öldürdü sakalı kısa diye, dedesini PYD hapsetti, sakalı uzun diye!

Annesiyle birlikte Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Halep yakınlarındaki Tuways kasabasına sığınan üç yaşındaki Zehra'nın babasını IŞİD, sakalı kısa diye öldürdü. Dedesini ise PYD, sakalı uzun diye hapsetti. Neredeyse tüm akrabalarını iç savaşta yitiren Zehra, şimdi yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Zehra'nın hikâyesini Türkiye kamuoyuna aktaran Aslı Öktener ise "Şanslı çocuk. Gerçekten! O aslında Suriye’de uzun çöpü çekenlerden. Hâlâ hayatta bir kere. Dahası, annesiyle birlikte" yorumunu yapıyor. Öktener, sözlerinin devamında "Zaten Suriye’de doğan hemen bütün çocuklar aslında en baştan kadersiz, hayata kısa çöpü çekerek adım atıyordu" ifadesini kullanıyor.

Habertürk'te yayımlanan haber şöyle:

Zehra şanslı çocuk. Gerçekten! O aslında Suriye’de uzun çöpü çekenlerden. Hâlâ hayatta bir kere. Dahası, annesiyle birlikte. Halep yakınlarındaki Tuways kasabasında, kalan tek akraba yaşlı halasının yanındalar. Bölge Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolünde, yani şimdilik güvendeler de. Yıllar sonra sıfırdan yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar.

Zehra henüz farkında değil ama babası, dedesi, teyzeleri, amcaları ve daha pek çok aile mensubu iç savaşta akıl almayacak şekillerde yok oldu gitti. Zaten Suriye’de doğan hemen bütün çocuklar aslında en baştan kadersiz, hayata kısa çöpü çekerek adım atıyordu. 15 Mart 2011’de ülkenin güneyindeki Dera kentinde küçük bir kıvılcımla başlayan iç savaşta, bugüne kadar yarım milyon insan öldü. 15 bine yakını çocuktu ve pek çoğu ya okul içinde ya da yakınlarında hayatını kaybetti. Okullar açık olduğu için değil, sığınılacak bir yer gibi görüldükleri için... 22 milyonluk nüfusun –ki onun da 4’te 1’i eridiyüzde 35’i 14 yaşına gelmemişti daha. 9 milyonu, yani çocukların hemen hemen tamamı savaştan doğrudan etkilendi. 6 milyonu ciddi insani yardıma ihtiyaç duyuyor, 2 milyonuna ulaşılamıyor bile. Bırakın süt bulmayı, bazı bölgelerde kedi, köpek eti yenebilmesi için fetvalar verildi. Ülkedeki pek çok sığınma kampına bile hâlâ çocukların ihtiyaç duyduğu gıdalar gitmiyor. Aileleri de dağıldı; yüzde 67’sinin... Suriye’de 6.5 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. 8 binin üzerinde çocuk yalnız başına sınırı geçerek çevre ülkelere sığındı. 3 çocuktan 1’i savaş dışında bir şey bilmiyor. Tıpkı Zehra gibi...

Baba sevgisini hiç tatmadığı, ne demek olduğunu bile anlamadığı için çevresindeki tüm çocukları kendisi gibi sanıyor. Çevresinde kendisi gibi birçok çocuk olduğu için kimse bu durumu yadırgamıyor. Yani bir zaviyeden bakıldığında Zehra yine de şanslı sayılır! Annesi Line ise henüz 25 yaşında.