Zehra Güneş: Türkiye voleybol ülkesi oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon olan VakıfBank'ın yıldızları Zehra Güneş ve Tuğba Şenoğlu, beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

"Türkiye bir voleybol ülkesidir" diyen Zehra Güneş, "Gittiğim yerlerde artık futbol yerine voleybol maçları izleniyor" ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş, "Gittiğim yerlerde artık futbol yerine voleybol maçları izleniyor. Eskiden ligde kimin olduğunu ve kimin kimle oynadığını bilmeyenler, taksiciler, pazardaki teyzeler bile voleybol maçlarını konuşuyor. Bizi gururlandırdınız, ağlattınız diyorlar. Bence artık Türkiye voleybol ülkesi oldu." dedi.