Zehirli yumurtalara Türkiye'de de rastlandı

Avrupa'da skandala yol açan ve Avrupa Birliği ülkelerine Hollanda ve Belçika'dan yayılan ilaçlı yumurtaların dünyada toplam 40 ülkede tespit edildiği bildirildi.

Alman Haber Ajansı dpa'ya konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, bugüne kadar 28 üyeli AB'nin 24'ünde, içinde fipronil maddesi olan yumurta tespit ettiklerini, sadece Portekiz, Güney Kıbrıs, Litvanya ve Hırvatistan'ın bu yumurtalardan etkilenmediğini açıkladı.

Dpa'nın haberine göre AB üyesi olmayan ve aralarında Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Afrika'nın da olduğu 16 ülkede daha bu tip yumurtalara rastlandı.

Bugün Estonya'nın başkentinde bir araya gelecek AB tarım bakanları, fipronili yumurta ile bundan sonraki müdahale yöntemlerini ele alacak.

Fipronil nedir?

Fipronil maddesi hayvanlardaki pire, bit ve keneleri yok etmek için kullanılan bir böcek ilacı. Maddenin, kümes hayvanları gibi insanların tükettiği hayvanlarda kullanımı yasak. Ancak hayvanların bu maddeye temas etmesi durumunda tüy ve deri tarafından emilen madde yumurtalara da bulaşabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor ve yüksek miktarlarda tüketildiğinde böbrek, karaciğer ve tiroit bezlerine ciddi etkileri olabiliyor.

Kriz nasıl başladı?

Soruşturma ekipleri şimdiye dek bazı tavuk çiftliklerinde kümes temizliği için kullanılan zehirli böcek ilacının yumurtalara da geçtiğini tespit etmişti.

Ağırlıklı olarak Hollanda ve Belçika'daki bazı tavuk çiftliklerinde üretilen ve fipronil içeren yumurtalara Almanya'daki süpermarketlerde rastlanması üzerine skandal ortaya çıkmış ve milyonlarca yumurta raflardan geri çekilip imha edilmişti.

Daha sonra Fransa, Britanya ve komşu ülkeler aracılığıyla birçok AB ülkesine yayıldığı tespit edilen yumurtalar da geri çekilmişti. AB nezdinde başlatılan soruşturmalarda Belçikalı yetkililerin içine fipronil maddesi karışan yumurtalardan haberdar oldukları ortaya çıkmış ve bu ülke ile Hollanda'da sürdürülen operasyonlarda bazı çiftlikler basılmış ve sorumlu olduğu düşünülen kişiler gözaltına alınmıştı.

Almanya Tarım Bakanı Christian Schmidt 8 Ağustos'ta, zararlı böcekle mücadelede kullanılan zehrin yumurtalara kasıtlı olarak bulaştırılmış olabileceğini söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/ÇÖ,BD