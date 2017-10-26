Zehirli yumurta skandalına sansür mü uygulandı?

Alman Haber Ajansı (dpa), yaz aylarında patlak veren zehirli yumurta skandalının gerçek boyutunun kamuoyuna yansımasının Alman ve Hollanda makamları tarafından engellendiğini bildirdi.

Hayvanlardaki bit, pire ve keneleri yok etmek için kullanılan fipronil maddesinin yumurtalara bulaşması skandalında en fazla vakaya Almanya ve Hollanda'da rastlanılmıştı. Yaz aylarına ait zehirli yumurta vakalarıyla ilgili veri ve rakamlar AB bünyesindeki acil uyarı sistemine (RASFF) aktarılmıştı.

Alman Haber Ajansı'nın yumurta skandalıyla ilgili RASFF'deki rakam ve vakalara ulaşmak için AB Komisyonu'na yaptığı başvuru reddedildi. Ajansın haberine göre, AB Komisyonu ret gerekçesinde, Almanya ve Hollanda'nın verilerin paylaşılmasını bloke ettiğini bildirdi.

Kaç yumurtaya fipronil bulaştığı konusunda halen resmi ve kesin veriler bulunmuyor. Skandal patlak verdiğinde fipronil maddesinin tüketici sağlığı açısından doğrudan bir tehlike oluşturmadığı belirtilmiş, ancak ihtiyati olarak, halen bilinmeyen miktarda yumurta piyasadan toplatılarak imha edilmişti.

Almanya ve Hollanda'nın gerekçeleri

Alman makamlarının veri blokajına gerekçe olarak, acil uyarı sistemi RASFF'in korunmasını gösterdiği belirtildi. AB Komisyonu'na iletilen gerekçede "Kullanıcıların bildirimlerinin kamuoyuna yansımasından endişe etmesi iletişimde gecikmelere yol açacaktır" denildi. Hollanda makamları ise verilerin kamuoyuna açıklanmaması talebine gerekçe olarak AB Komisyonu'na yaptıkları bildirimde, soruşturmaların olumsuz etkilenebileceği endişesini gösterdiler.

Eldeki bilgilere göre fipronilin yumurtalara bulaşması, böcek ilacının yasalara aykırı bir şekilde kümes temizliğinde kullanılmasıyla gerçekleşti. Üreticilerin bu yönteme bitlerle ucuz ve etkili mücadele amacıyla başvurduğu tahmin ediliyor.

Alman Haber Ajansı, AB hukuku çerçevesinde AB Komisyonu'na ikinci bir başvuru yaparak verilerin kamuoyuyla paylaşılmaması kararının yeniden gözden geçirilmesini isteyeceğini açıkladı. AB hukuku uyarınca vatandaşların belgelere ulaşma hakkının sadece belirli gerekçelerle istisnai olarak engellenebileceğine vurgu yapan dpa, soruşturmalara zarar gelmemesi açısından komisyonun kişi ve şirket isimleri ile adresleri karartabileceğine dikkat çekti.

dpa/BK,ÖA

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