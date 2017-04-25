Zehirli iğnelerin kullanma tarihi geçiyor diye aceleyle idam ettiler

ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde bir günde iki idam cezası birden infaz edildi. İdamların iki haftadan kısa bir süreye sıkıştırılması ise cezaların infazında kullanılan ilaçların son kullanma tarihinin geçmek üzere olmasıydı.

Ülkede 2000 yılından bu yana aynı günde birden fazla idam gerçekleşmemişti.

Tecavüz ve cinayetten hüküm giymiş olan Jack Jones ile Marcel Williams için yapılan son dakika itirazları da yüksek mahkemeden dönünce, Pazartesi akşamı her iki mahkumun da idam cezaları infaz edildi. Arkansas Eyaleti'nde 11 gün içinde sekiz idam gerçekleşmesi planlanmıştı.

Jack Jones'un avukatları, müvekkillerinin midazolam adlı ilaca karşı dirençli olabileceğini, bu yüzden de acı dolu bir ölümle karşı karşıya kalabileceğini söyleyerek idam kararını temyize götürmüştü.

Marcel Williams'ın avukatlarıysa, yaklaşık 180 kilo olan müvekkillerinin damarını bulmanın güç olacağını belirterek cezaya itiraz etmişti.

Jones, 1996'da Mary Phillips adlı kadına tecavüz edip ardından da mağduru boğarak öldürmekten, ayrıca Phillips'in 11 yaşındaki kızını da öldürmeye teşebbüsten hüküm giymişti. Jones'un Florida Eyaleti'nde de tecavüz ve cinayet hükümleri bulunuyordu.

Williams ise Stacy Errickson adlı kadını kaçırıp, tecavüz edip öldürdüğü için 1997'de suçlu bulunmuştu. Williams'ın ayrıca iki kadını daha kaçırıp her ikisine de tecavüzden giydiği hükümler de bulunuyordu.