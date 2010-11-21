-ZEHİRLİ GAZ NEDENİYLE KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDU WELLİNGTON (A.A) - 21.11.2010 - Yeni Zelanda'da önceki gün bir madende meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangının devam ettiği, zehirli gaz nedeniyle madencileri arama-kurtarma çalışmalarının durduğu bildirildi. Yetkililer, Pike River madenindeki yangının neden olduğu zehirli gazın kurtarma çalışmalarını engellediğini, ekiplerin madene giremediğini belirtti. Polis yetkilisi Gary Knowles, kurtarma ekiplerinin madencilerin sağ olduğuna dair umutlarını yitirmediklerini söyledi. Yerin yaklaşık 150 metre altında mahsur kalan madencilerle halen bağlantı kurulamadı. En genci 17, en yaşlısı 62 yaşında olan madencilerden ikisinin Avustralyalı, ikisinin İngiliz, birinin Güney Afrikalı olduğu açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı John Key, madencileri kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, İngiltere tahtının ikinci sıradaki veliahtı Prens William'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden destek mesajının geldiğini söyledi. Avustralya Başbakanı Julia Gillard da hükümetinin yardım etmeye hazır olduğunu bildirerek, Şili'de geçen ay kurtarılan madencileri örnek vererek, dünyanın bu yıl bir mucizeye tanıklık ettiğini belirtti. Maden şirketinden önceki gün yapılan açıklamada, patlamadan iki kişinin sağ kurtulduğu ancak diğer madencilerle henüz irtibat sağlanamadığı bildirilmişti. Polis, adanın güneyindeki batı sahil bölgesinde bulunan küçük Grey District kentinde meydana gelen maden kazasında, 25 ya da 30 madencinin kayıp olduğunu açıklamıştı.