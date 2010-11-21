T24 LogoT24 Logo
Dünya

ZEHİRLİ GAZ NEDENİYLE KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDU WELLİNGTON (A.A)

21 Kasım 2010 09:37

-ZEHİRLİ GAZ NEDENİYLE KURTARMA ÇALIŞMALARI DURDU WELLİNGTON (A.A) - 21.11.2010 - Yeni Zelanda'da önceki gün bir madende meydana gelen patlamadan sonra çıkan yangının devam ettiği, zehirli gaz nedeniyle madencileri arama-kurtarma çalışmalarının durduğu bildirildi. Yetkililer, Pike River madenindeki yangının neden olduğu zehirli gazın kurtarma çalışmalarını engellediğini, ekiplerin madene giremediğini belirtti. Polis yetkilisi Gary Knowles, kurtarma ekiplerinin madencilerin sağ olduğuna dair umutlarını yitirmediklerini söyledi. Yerin yaklaşık 150 metre altında mahsur kalan madencilerle halen bağlantı kurulamadı. En genci 17, en yaşlısı 62 yaşında olan madencilerden ikisinin Avustralyalı, ikisinin İngiliz, birinin Güney Afrikalı olduğu açıklandı. Yeni Zelanda Başbakanı John Key, madencileri kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, İngiltere tahtının ikinci sıradaki veliahtı Prens William'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişiden destek mesajının geldiğini söyledi. Avustralya Başbakanı Julia Gillard da hükümetinin yardım etmeye hazır olduğunu bildirerek, Şili'de geçen ay kurtarılan madencileri örnek vererek, dünyanın bu yıl bir mucizeye tanıklık ettiğini belirtti.  Maden şirketinden önceki gün yapılan açıklamada, patlamadan iki kişinin sağ kurtulduğu ancak diğer madencilerle henüz irtibat sağlanamadığı bildirilmişti. Polis, adanın güneyindeki batı sahil bölgesinde bulunan küçük Grey District kentinde meydana gelen maden kazasında, 25 ya da 30 madencinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24