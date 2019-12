Zehirli etten ölenlerin sayısı 43'e yükseldi

Kanada'nın Toronto kentinde başlayan ve ülkenin birçok eyaletine yayılan zehirli etin sebep olduğu ‘listeriya’ krizinde ölenlerin sayısı 43'e çıktı. Yetkililer ülke genelindeki hastanelerde, listerya sebepli kaç vaka olduğunu takipte zorlanırken, Ontario Halk Sağlığı Laboratuvarları Tıbbi Diretörü Dr. Donald Low, zehirli et krizi ile ilgili önemli itiraflarda bulundu.

CBC televizyonuna konuşan Dr. Low, krizin aslında 17 Ağustosta değil 16 Temmuzda patlak verdiğini söyledi. Kanada'nın en büyük eyaletindeki 12 halk sağlığı laboratuvarını yöneten Dr. Donald Low'un, krizde ihmalleri olduğu yolundaki açıklamaları kamuoyunda şok etkisi yaptı.

Donald Low'un açıklamalarına göre, listerya kaynaklı ilk ölüm vakası, 16 Temmuzda bir yaşlı bakım evinde saptandı. Bundan 5 gün sonra aynı bakım evinde ikinci ölüm olayının yaşanması üzerine, alınan et örnekleri 24 Temmuz’da başkent Ottawa'daki Halk Sağlığı Laboratuvarı'na inceleme için gönderildi.

Buradan 11 gün sonra gelen sonuçlarda, et örneklerinde, Listeria Monocytogenes bakterisi saptandı. 17 Ağustos’ta ise ardı ardına gelen ölümlü vakalar üzerine de Mapple Leaf et ve et ürünleri toplatılmaya başlandı.

"Ortada ciddi bir gecikme ve savsaklama var" diyen Low, "bundaki sorumluluğu da bizim almamız gerekiyor. Daha hızlı hareket edebilirdik. Bu kriz, sağlık sistemindeki tüm delikleri gözler önüne serdi" dedi.

Konu ile ilgili olarak konuşan Kanada Başbakanı Stephen Harper da, olayın bağımsız bir araştırma ve soruşturma komisyonu tarafından araştırılacağı sözü vermiş ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını söylemişti. Ürünlerinde listeria monocytogenes bakterisi bulunan Mapple Leaf Et Fabrikası yetkilileri de, daha önceki krizden kendilerinin sorumlu olduğunu kabul etmişti.