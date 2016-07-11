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Ekonomi

'Zehirli ayakkabı' ile gündeme gelen Arow iflas etti

Firma, 2015 yılında iflas erteleme istemişti

11 Temmuz 2016 19:17

2015 yılında iflası istenen ve sonrasında iflas erteleme talebinde bulunan Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin (Arow) iflasına karar verildi.

Haberturk.com'da yer alan habere göre Bakırköy İflas Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 23 Haziran 2016 tarih ve 2015/52 Es. sayılı kararı ile 496133 ticaret sicil numarasında kayıtlı Ginza Lavinya Park Beylikdüzü’nde faaliyet gösteren Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık’ın 23 Haziran saat 14.24 itibariyle iflasına karar verildi.

Şirket 2014 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ‘zehirli ayakkabıcı’ olarak açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. 2014 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kutuları değiştirilerek piyasaya sürülen kanserojen ayakkabı markasını açıklamıştı. Bunlardan 19 bin 920 çift ayakkabının Arow’a ait olduğu belirlenmişti. Ardından ithalatçı Denge Enternasyonal Ayakkabıcılık’a ait tüm ayakkabıların satışı durduruldu.

Firmaya 266 bin TL’lik ceza kesilirken 28 ilde 42 satış noktasından alınan numunelerle 2 bin 368 çift ayakkabının da satışları mühürlenerek durdurulmuştu. Ayakkabılardan alınan numuneler test için akredite laboratuvarlara gönderilmiş, 15 modelden 12’si uygunsuz ve 3’ü ise uygun çıkmıştı.

 

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ArowZehirli ayakkabıiflas

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