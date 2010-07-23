-ZEHİRLİ ATIK İHRACATINA 1 MİLYON AVRO CEZA AMSTERDAM (A.A) - 23.07.2010 - Hollanda'da petrol ticaret şirketi Trafigura, Fildişi Sahilleri'ne yasadışı yollardan zehirli atık ihracatı yapmaktan ve ihracatı yapan gemiye Amsterdam'da yükleme yapıldığı sırada atığın tehlikesini gizlemesinden ötürü 1 milyon avro para cezasına çarptırıldı. Amsterdam Bölge Mahkemesi hakimi Frans Bauduin, 2006 yılında meydana gelen skandal nedeniyle Trafigura şirketini 1 milyon avro para cezasına çarptırırken, skandaldaki rolünden ötürü şirketin bir çalışanını ve Probo Koala gemisinin Ukraynalı kaptanını suçlu buldu. Savcılar, Trafigura'nın 2 milyon avro para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu. Zehirli atık, 2006 yılının ağustos ayında Fildişi Sahilleri'nde hastalıklara neden olmuştu, ancak Trafigura, Probo Koala'nın taşıdığı atığın, ciddi hastalıklara yol açmış olamayacağı konusunda ısrar ediyordu.