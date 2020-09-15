Zehirlenen Rus muhalif Navalni hastaneden fotoğraf paylaştı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalni, resmi Instagram hesabından fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta 44 yaşındaki Navalni'ye ailesi eşlik ediyor.

Fotoğrafın yanında "Merhaba, sizi özledim. Hâlâ çok fazla şey yapamıyorum ama dün tüm gün kendi başıma nefes alıp verebildim. Hiç bir yardım, boğazımda tek bir boru olmadan. Bu çok güzeldi. Birçoğumuzun hafife aldığı, muhteşem bir şey. Tavsiye ederim" mesajı yer aldı.

Navalni 20 Ağustos günü Sibirya'dan Moskova'ya giden uçakta hastalanmış, yapılan testler sonucunda Noviçok adı verilen bir sinir gazı ile zehirlendiği açıklanmıştı.

Rusya'daki ilk müdahaleden sonra Navalni Almanya'nın başkentindeki Charité hastanesine kaldırılmıştı.

Hastaneden dün yapılan açıklamada Navalni'nin artık solunum cihazına bağlı olmadığı ve yatağından kalkarak dolaşabildiği belirtilmişti.