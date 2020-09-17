Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni'nin ekibi açıkladı: Kaldığı oteldeki içtiği suyun şişesinde Noviçok tespit edildi

Noviçokla zehirlendiği tespit edilen ve haftalarca hastanede tedavi gören Rus muhalif lider Aleksey Naval'ninin ekibi, zehirlendiği yerle ilgili açıklama yaptı. Ekip, Navalni'nin Sibirya'daki otel odasında içtiği sudan sonra zehirlendiğini söyledi.

CNN'in aktardığı habere göre, Navalni'nin Instagram'da açıklama yapan ekibi, muhalif liderin Rusya'nın Tomsk kentinde rahatsızlandıktan sonra avukatı aradıklarını, odadaki her şeyi kaydettiklerini ve son içtiği su şişelerini topladıklarını aktardı.

Ekip, "2 hafta sonra Almanya'daki laboratuvarın Noviçok tespit ettiği şişe, Navalni'nin odasında su içtiğiydi." dedi.

Ne olmuştu?

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalni, uçuş esnasında fenalaştığı için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti. Doktorlar burada yapılan testlerle muhalif liderin zehirlendiğini tespit etti.