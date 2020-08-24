"Zehirlenen Rus muhalif lider Navalni kurtulacak ancak aylarca siyaset yapamayacak"

T24 Dış Haberler

Geçen perşembe günü çayına katılan bir madde ile zehirlendiği düşünülen ve komada olan Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin hayatta kalacağı ancak uzun süre siyaset yapamayacağı belirtildi.

Navalni'nin Almanya'ya tıbbi tahliyesini organize eden isimlerden olan Cinema for Peace vakfı lideri Jaka Bizilj, Bild'e yaptığı açıklamalarda muhalif liderin siyaset sahnesine dönmesinin aylar alacağını dile getirdi.

Navalni'nin sözcüsü Kira Yarmiş, muhalif liderin ailesinin, kendisi ve doktorları dışında kimsenin Naval'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapmasını istemediğini ifade etmişti.

Wall Street Journal'ın bir makalesinde 'Putin'in en çok korktuğu adam' olarak nitelendirdiği Navalni, geçen perşembe günü bindiği bir uçakta fenalaşmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin çayına zehir katıldığına inanıyor. Navalni fenalaştıktan sonra uçak Omsk'a acil iniş yapmış ve muhalif lider hastaneye kaldırılmıştı.

Navalni'nin arkadaşları Omsk'da doktorların muhalif liderin neden fenalaştığıyla ilgili detayları saklayacağı şüphesiyle ve tedavi imkanlarının kısıtlı olduğu endişesiyle tıbbi nakil talep etmişti. Rus doktorlar ilk başta durumu stabil olmadığı için buna izin vermese de hastaneye gelen Alman doktorlar Navalni'nin nakil edilmesini onaylamıştı.

Muhalif lider, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Charité Hastanesi'nde tedavi görüyor.