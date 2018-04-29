Zehirlenen Rus casus Skripal 'hızla iyileşiyor'

Kızı Yulia ile birlikte İngiltere'nin Salisbury kentinde suikast girişimine hedef olan eski Rus ajan Sergey Skripal'in hızla iyileştiği belirtildi.

Doktorlar, Skripal'in tedaviye iyi yanıt verdiğini ve artık durumunun kritik olmadığını açıkladı.

66 yaşındaki Sergey Skripal ve 33 yaşındaki kızı Yulia, Salisbury'deki bir bankta bilinçsiz halde yatarken bulunmalarının ardından, bir aydan uzun süredir hastanede tutuluyor.

Skripal ve kızı Noviçok adlı bir kimyasalla zehirlenmişlerdi.

Yulia Skripal'in bilinci açık ve konuşabiliyor.

İngiltere hükümeti, saldırının ardında Rusya'nın olduğunu iddia ediyor, ancak iddiayı "korkunç ve temelsiz" diye tanımlayan Moskova, suçlamayı reddediyor.

Bu arada, BBC'nin edindiği bilgiye göre İngiltere, Yulia Skripal'in kuzeni Viktoria Skripal'e vize vermedi.

Bir İngiliz hükümeti kaynağı, Rusya'nın "Viktoria'yı bir piyon olarak kullanmak istiyor gibi göründüğünü" söyledi.

Vize reddi kararı bir Rus televizyonunda yayımlanan ve Viktoria ile Yulia arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşmasının ardından geldi.

Sergey ve Yulia Skripal'in yattığı Salisbury Bölge Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Christine Blanshard medyaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen Perşembe günü sizlere Yulia Skripal'in durumunun iyileşmeye başladığını söylemiştim. Yulia'nın kendisinin de söylediği gibi gücü her geçen gün artıyor ve taburcu olacağı günü bekliyor. Taburcu edileceği tarih konusundaki her tür spakülasyon sadece bir dedikodudur. Bu arada Yulia iyiye doğru giderken mahremiyetine saygı duyulmasını istedi. Babası Sergey Skripal'in durumu konusunda da size güncel bilgi vermek istiyorum. Tedaviye iyi yanıt veriyor, hızla iyileşiyor ve artık durumu ağır değil"

Sergey Skripal'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamanın ardından Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nin Twitter paylaşımında "İyi Haber" denildi.

Eski çifte ajan Srgey Skripal, İngiltere istihbaratı için çalıştığı suçlaması nedeniyle Rusya'da hapse atılmış, ancak daha sonra ABD ve Rusya arasında 2010'da yapılan ajan değişimi anlaşmasıyla sserbest bırakılmıştı.

Olay, Rusya ve Batılı ülkeler arasında diplomatik gerilime yol açtı ve 20'den fazla ülke İngiltere'yle dayanışma için Rus diplomatları sınırdışı etti.

Dün de Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenziya BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada İngiltere'nin "ateşle oynadığını ve "sahtebir haber" icat ettiğini söylemişti.

Nebenzia İngiltere'nin ana amacının Rusya'nın "güvenilirliğini sarsmak ve hatta gayrımeşru" göstermek olduğunu ve bir "propaganda savaşı" verdiini savunmuştu.