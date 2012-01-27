-Zehirlenen ailenin fedakar babası NİZİP (A.A) - 27.01.2012 - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, eşi, 3 çocuğu ve yeğenini sobadan sızan gazdan kaybeden Mustafa Acar'ın, ailesinin geçimini sağlamak için 2 yıldır Kahramanmaraş'ta çalıştığı öğrenildi. Telefonla ailesine ulaşamayınca yakınlarını arayan Mustafa Acar'a acı haberi akrabaları verdi. Eşi, çocukları ve yeğeninin karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğünü öğrenen Acar, Gaziantep'e geldi. Köyde taziyeleri kabul eden baba Mustafa Acar, yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Köy Muhtarı Ekrem Kaplan, Acar'ın ailesinin geçimini sağlamak için 2 yıldır Kahramanmaraş'ta kepçe operatörü olarak çalıştığını ve ayda bir ailesini görmek için Suboyu köyüne geldiğini söyledi. Acar'ın hayatını kaybeden aynı adı taşıyan yeğeni Mustafa Acar'ın (17), yengesi Döndü ve çocuklarını yalnız bırakmamak için her akşam ailenin yanında kaldığını belirten Kaplan, ölen Resul (10), Müslüm (12) ve Fatma Acar'ın (7) köydeki ilköğretim okulunda okuduğunu söyledi. Bu arada, hayatını kaybeden 5 kişinin aynı odada bulunduğu ve yakınlarının eve camı kırarak girdiği bildirildi. Cenazeler, Birecik Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.