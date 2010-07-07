-ZEHİRLENEN 19 ASKER ASKERİ HASTANEYE TEKİRDAĞ (A.A) - 07.07.2010 - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, yedikleri yemekten zehirlenen ve devlet hastanesinde tedavi altına alınan 19 asker, Çorlu Askeri Hastanesine sevk edildi. Alınan bilgiye göre, dün, Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı Orgeneral Zekai Okan Kışlası'nda yedikleri yemekten sonra zehirlenen ve Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 19 askerin tedavisine Çorlu Askeri Hastanesinde devam edileceği bildirildi. Birliklerinde yedikleri yemekten sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetiyle dün Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi alınan 75 askerin yedikleri yemekten zehirlendiği belirlenmiş, yapılan tedavinin ardından sağlık durumu iyi olan 56 asker taburcu edilmişti.