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Dünya

ZEBARİ: ÜLKEDE GÜVENLİK BOŞLUĞU DOĞMAYACAK BAĞDAT (A.A)

31 Ağustos 2010 22:46

-ZEBARİ: ÜLKEDE GÜVENLİK BOŞLUĞU DOĞMAYACAK BAĞDAT (A.A) - 31.08.2010 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, ABD askerlerinin çekilmesiyle ülkede bir güvenlik boşluğunun doğmayacağını, doğarsa da bunun Iraklılar tarafından doldurulacağını, Irak'a komşu ülkelere bildirdiklerini söyledi.  Zebari, Irak'ın komşularından, bu ülkenin iç işlerine karışmamalarını istediklerini ifade etti.  ITüm komşuların, ülkede seçimlerin yapıldığı mart ayından bu yana geçen ve hükümetin kurulmasının başarılamadığı 6 aylık sürede Irak'taki siyasetin yönlendirilmesinde rol almaya çalıştıklarını öne süren Zebari, bu ülkelerin şimdi de ABD güçlerinin 2011'de Irak'tan tümüyle çekilecek olmasına göre pozisyon belirlemekte olduklarını iddia etti.  "Komşulardan büyük kısmının, ABD güçlerinin ayrılmasından sonra Irak'ta bir güvenlik boşluğunun doğacağı yanılgısı içerisinde bulunduklarını ve bu boşluğu doldurmaya yönelik adım atabileceklerini" ileri süren Zebari, "Tümünü, bir boşluk doğmayacağı, eğer boşluk olursa bunu dolduracak olanın sadece Iraklılar olacağı konusunda uyardık" dedi.   Diğer ülkelerin Irak ile ilgili "gündemlerinin" olması nedeniyle Iraklı liderlerin sorumlu davranmaları ve hükümeti kurmak için gerekeni yapmaları çağrısında bulunan Zebari, "Iraklı liderler ülkenin kaderini ellerinde tutmalı" diye konuştu.

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