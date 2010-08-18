-ZEBARİ ABD VE TÜRKİYE'DEN RAHATSIZ ROMA (A.A) - 18.08.2010 - Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Barack Obama başkanlığındaki ABD'nin ve AK Parti yönetimindeki Türkiye'nin, Irak başta olmak üzere Ortadoğu politikasının "kaygı verici olduğunu" iddia etti. Zebari, İtalyan gazetesi Corriere della Sera'da bugün yayımlanan demecinde, "Irak'ta vahim bir iktidar boşluğu var. Bu, bizi terk eden Obama'nın suçu. Komşu ülkeler, bizim siyasetimize müdahale ediyor" dedi. Zebari, son dönemlerde Washington yönetimini sürekli uyarmaya çalıştığına da değinerek şunları ifade etti: "Irak'ta son derece tehlikeli bir iktidar boşluğu yaratılıyor. Amerikalılar gidiyor, İranlılar, Türkler, Suriyeliler ve de başkaları geliyor. İstikrarı bozucu müdahaleler çoğalıyor ve komşularımızın her biri söz sahibi olma uğraşında. Bu bizim geleceğimiz açısından dev bir sorun. Sadece bizim geleceğimiz açısından da değil. Son zamanlarda bunu Washington'a defalarca anlatmaya çalıştım: Afganistan'ı kaybederlerse, bir ülke kaybetmiş olurlar, ama Irak'ı kaybederlerse, tüm Ortadoğu'yu kaybederler. Bunu anlayabildiklerini sanmıyorum." Zebari, demecinde son dönemlerde bölgede Türkiye'nin aktif bir dış politika izlemesini de eleştirdi. Zebari'nin, "Türkiye'de dindar kesimlerin güçlenmesini nasıl değerlendirdiğine" ilişkin soruyu yanıtlarken, "Bu ciddi bir sorun. Türkler son zamanlarda Lübnan, Suriye, Gazze ve Irak'a giderek daha agresif biçimde müdahale ediyorlar. Aldıkları sonuçlar yetersiz. Ama daha önce görülmemiş biçimde faal vaziyetteler. Samimi olmam gerekirse, bunun (bir karşı dengeyle) dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum" demesi dikkati çekti. -"BUSH KARARLI BİRİYDİ"- Irak'ta 2003'ten bu yana Dışişleri Bakanı olarak görev yapan 57 yaşındaki Zebari, eski ABD başkanı George Bush ile şimdiki başkan Obama'yı karşılaştırmasının istendiği soruyu da şu ifadelerle yanıtladı: "Bush kararlı biriydi, Karar veriyor, icraata geçiyordu. Hoş karşılanmama ya da hata yapma pahasına da olsa, icraata geçiyordu. Obama döneminde ise girişimler yarı yolda kalıyor. İsrail-Filistin müzakerelerinde de, Lübnan'da da bir ilerleme kaydedilmiyor. Afganistan'da, Pakistan'da işler kötü gidiyor. Büyük bir seferberliğe karşın, ortada başarı göremiyorum". Zebari, İran'ın nükleer santrallerine olası bir saldırı durumunda Irak'ta ABD çıkarlarına darbe indirme olasılığı konusunda ise "Bence bu tehlike geride kaldı. Eylül başından itibaren ülkemizdeki ABD askerlerinin sayısı 50 bine inecek. Bunlar da bizim güvenlik güçlerimizi eğitecek olan askerlerden ibaret" dedi.