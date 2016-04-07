T24 LogoT24 Logo
Dünya

ZDF: Erdoğan klibi için üzüntülerimizi dile getirdik

Alman kanalı, Erdoğan'ı eleştiren videoyla tepki topladıktan sonra bir açıklama yaptı

07 Nisan 2016 19:57

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştiri içeren klibi yayınladığı için tepki çeken Alman kanalı ZDF, bir açıklama yayımladı. Açıklamada “ZDF Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Pazartesi günü Berlin’deki Türk Büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Habertürk’ün haberine göre, açıklama şöyle:

"ZDF, Ikinci Alman Kanalı Neo Magazin Royal mizah programındaki tartışmalı haberi, yayınlandığı gün sonrası internetten tüm tekrar izleme olanaklarıyla silmiştir. ZDF’nin Program Direktörü Dr. Norbert Himmler geçtiğimiz Cuma günü kamuya yönelik bir acıklama yaparak söz konusu kararı, programın ZDF’nin standartlarını ve kalite taleplerini yerine getirmemesi dolayisiyla alındığını belirtmiştir.

ZDF Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Pazartesi günü Berlin’deki Türk Büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir."

ETİKETLER

erdoğanzdfözüraçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24