ZDF: Erdoğan klibi için üzüntülerimizi dile getirdik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştiri içeren klibi yayınladığı için tepki çeken Alman kanalı ZDF, bir açıklama yayımladı. Açıklamada “ZDF Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Pazartesi günü Berlin’deki Türk Büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir” ifadelerine yer verildi.

Habertürk’ün haberine göre, açıklama şöyle:

"ZDF, Ikinci Alman Kanalı Neo Magazin Royal mizah programındaki tartışmalı haberi, yayınlandığı gün sonrası internetten tüm tekrar izleme olanaklarıyla silmiştir. ZDF’nin Program Direktörü Dr. Norbert Himmler geçtiğimiz Cuma günü kamuya yönelik bir acıklama yaparak söz konusu kararı, programın ZDF’nin standartlarını ve kalite taleplerini yerine getirmemesi dolayisiyla alındığını belirtmiştir.

ZDF Genel Müdürü Dr. Thomas Bellut Pazartesi günü Berlin’deki Türk Büyükelçisi ile görüşmüş, görüşme esnasında söz konusu programın izleyicilerin duygularını yaralamış olması nedeniyle üzüntülerini dile getirmiştir."