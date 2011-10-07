-Zaza Pachulia Galatasaray'da İSTANBUL (A.A) - 07.10.2011 - Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, geçtiğimiz sezon NBA'de Atlanta Hawks forması giyen Gürcü oyuncu Zaza Pachulia ile NBA'deki lokavt sonuna dek kesin anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, internet sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncuyla yapılan anlaşmayı duyurdu. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 10 doğan Zaza Pachulia, 2.10 metre boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapıyor. Gürcü oyuncu, 2005'te geldiği Atlanta Hakws'tan önce Milwaukee Bucks, Orlando Magic ve 1999-2003 arasında da Ülkerspor formalarını giydi. Eğitim hayatını Gürcistan'daki bir Türk kolejinde geçiren Pachulia, Türk antrenörler tarafından keşfedilip, 1998-99 sezonunda Ülkerspor altyapısında basketbol oynamaya başladı ve Türk vatandaşlığına geçti. Daha sonra Ülkerspor A takımına kadar yükselen Zaza Pachulia, 2003 yılında NBA draftına katıldı. Pachulia, EuroBasket 2011'nin ilk grup aşamasında başarılı olarak üst tura çıkan Gürcistan için oynuyor. Ülkesinin en iyi kariyere sahip basketbolcusu olan Zaza Pachulia, Litvanya'daki turnuvada takımına maç başına ortalama 13,4 sayı ve 4,4 ribaund katkısı vermişti.