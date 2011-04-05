'Zaza' dili de üniversitede gösterilecek

T24 - Bingöl Üniversitesi'nde "Zaza Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruluyor. Merkez sekreteri, en büyük sorunlarının Zaza dili ile ilgili bilimsel çalışma ve dili öğretecek eğitmen eksikliği olduğunu söylüyor.

Bingöl Üniversitesi'ne bağlı "Zaza Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi" açılıyor. Merkez sekreteri Onur Tokiv, Zaza dili ile ilgili bilimsel çalışma ve dili öğretecek eğitmen olmamasının, Zaza dilinin gençlere öğretilmesini engellediğini söyledi.

Bianet'in sorularını yanıtlayan Tokiv, Bingöl halkının çoğunluğunun Zaza olmasına rağmen gençlerin Zazaca anlasalar bile konuşamadıklarını söyledi.

"Zazaca'nın henüz alfabesi bile oluşturulamadı. Günün ihtiyaçlarını karşılayamayan kelimeler için Türkçe kullanıldığı için sürekli yarı Türkçe yarı Zazaca konuşuluyor. Bu da dilin unutulmasına neden oluyor."

Tokiv, Bingöl'de Zazaca kursu olmamasının nedenini Zazaca öğretebilecek eğitmen olmaması olarak açıklıyor.

"Zazaca’nın alt yapısı geliştirilmeli"

Araştırma merkezinin Zazaca'nın geliştirilmesi için yeterli olmadığını söyleyen Tokiv, ancak enstitü kurularak bunun sağlanabileceğini söylüyor.

"Türkiye'de araştırma merkezleri atıl durumda. Ancak enstitü açılırsa, yüksek lisans çalışmalarıyla Zaza dilinin alt yapısı geliştirilebilir. Ve bundan sonra dilin eğitimini vermek mümkün olur" dedi.

Bingöl Üniversitesi'nde "Zazaca Enstitü"nün açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) onayı bekleniyor.

Araştırma Merkezi'nde başta Bingöl olmak üzere Türkiye genelinde Zaza dili ve kültürüyle ilgili araştırma ve uygulama faaliyetleri yapılması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1 Mart'ta Mardin Artuklu Üniversitesi "Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü" açılması için onay vermişti. Bu bölüm dört yıllık lisans eğitimi verebilecek.



