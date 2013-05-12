Zaytung'un 'Reyhanlı' haberine tepki yağdı, özür dilerken de dalga geçtiler

İronik haberler yayınlayan internet sitesi Zaytung, Hatay Reyhanlı’da 46 kişinin öldüğü, 100'e yakın insanın yaralandığı kanlı saldırının ardından yayınladığı haberle sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Haber sitede, “Reyhanlı patlamaları sonrası hastanelere sızmaya çalışan yaralı vatandaşlarımız, gerillaların ve sığınmacıların yardımıyla başarıyla püskürtüldü…” şeklinde verildi.



Tepkilere rağmen esprilere devam ettiler



Site Reyhanlı esprilerine devam ederek, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nu hedef alan şu metni de paylaştı: “Hatay’daki patlamaların ardından bölgeye hareket eden Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bu akşam da hayatını kaybeden vatandaşların aileleriyle bir araya gelerek “Stratejik Derinlik” vizyonunu anlatacak…”

Habere gelen tepkiler üzerine sitede “Düzeltme ve Özür” başlığı altında bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada da gösterilen tepkileri alaya alan ifadeler kullanıldı.



Düzeltme ve özür yazısı



“11.05.2013 tarihinde web sitemizde yayınlanan “Reyhanlı patlamaları sonrası hastanelere sızmaya çalışan yaralı vatandaşlarımız, gerillaların ve sığınmacıların yardımıyla başarıyla püskürtüldü…” başlıklı haber, başta Sayın Cüneyt Özdemir ve Dr. Erol Köse olmak üzere Hatay’daki devlet hastanelerinin uzun zamandır öncelikli olarak ÖSO militanlarına ayrıldığını ve yerel halkın bu hastanelerdeki hizmetlerden yararlanamadığını bilmeyen, bilse de konjonktür gereği bu bilgiyi görmezden gelen çok sayıda twitter kullanıcısının tepkisini çekmiştir.

Söz konusu haber vesilesiyle adı geçen şahıslar ve onlarla benzer zeka seviyesi, bilgi düzeyi ve ahlak anlayışına sahip kullanıcıların bizi takip etmekte olduğunu üzülerek farketmiş bulunmaktayız. Bu kullanıcıların, Zaytung.Com’u ve sosyal medya hesaplarını bugüne kadar takip ediyor olmalarından dolayı duyduğumuzu üzüntüyü bildiririr, işlerimizin yoğunluğundan dolayı bile olsa böylesine vahim bir yanlışlığı daha evvel farkedip bloklamak gibi önlemlerle bu durumun önüne geçemediğimiz için özür dilediğimizi ifade etmek isteriz."