Zaytung: Tokyo emniyetinden 3 yetkili, Başbakan’a jest için görevden alındı

Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung”, AKP Gülen cemaati gerginliğinin ardından başta emniyet olmak üzere kamu kurumlarında yaşanan görevden almaları “son dakika” haberleriyle ti’ye aldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Japonya ziyareti bugün sona ererken, Zaytung’un “son dakika” olarak servis ettiği “Japonya gezisinde Başbakan’a büyük jest… Tokyo emniyetinden üst düzey 3 yetkilinin görev yerleri sembolik olarak değiştirildi” haberi Twitter’da yüzlerce kez paylaşıldı.

Zaytung’da yer alan, AKP Gülen cemaati kavgası ve görevden almalarla ilgili “son dakika” haberlerinin bir kısmı şöyle:

‘Tokyo’nun yedek altın anahtarı paralel devlete’

Japonya gezisinde Başbakan’a büyük jest… Tokyo emniyetinden üst düzey 3 yetkilinin görev yerleri sembolik olarak değiştirildi...

Başbakan Erdogan'a şehrin altın anahtarını hediye eden Tokyo Belediye Başkanı'nın, yedek anahtarı da paralel devlet'e hediye etmek istemesi heyette gerginlik yarattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan kazılarda bugüne kadar bilinmeyen 12 daire başkanı gün yüzüne çıkarılarak görevden alındı...

Paralel devlet ilk kez konuştu: ''Onlar da bize paralel, sesimizi çıkarıyor muyuz?''

Başbakan'ın 6 günlük uzak doğu seyahatini fırsat bilen polisler, doyasıya lahmacun yemenin mutluluğunu yaşadı...

Erdoğan: ''Savcı Akkaş'ın kimin için çalıştığını inşallah Cami'de içki içme görüntüleri ve başörtülü bacımıza yapılan saldırının kasetleriyle birlikte toplu halde açıklayacağız...''

Erdoğan: ''Emniyet ve yargıdaki çete yapılanmasından bugüne kadar milletimizin moralini bozmamak için bahsetmedik...''